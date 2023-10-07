نائب رئيس إرادة جيل: المرحلة المقبلة تشهد جني ثمار الإصلاح الاقتصادي

أشاد اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته حملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، اليوم، بحضور لفيف من الأحزاب والقوى الوطنية.

وقال محسن الفحام في تصريحات لـ«الوطن» إن اختيار المستشار محمود فوزي لقياد حملة المرشح السيد عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية صادف أهله؛ إذ أنه شخص يتمتع بمكتسبات إدارة وقانونية ممتازة تجعله جدير بالمسؤولية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن لباقته الإعلامية التي ظهرت في طريقة الرد على جميع الأسئلة التي وجهت له من قبل الصحفيين خلال المؤتمر إذ كانت الردود شفافة وواضحة دون أي ملابسات.

المؤتمر تناول سرد كامل لكافة المتطلبات من المرحلة المقبلة

وتابع نائب رئيس حزب إرادة جيل: «كما أن المؤتمر تناول سرد كامل لكافة المتطلبات من المرحلة المقبلة حيث أوضح المستشار فوزي أن الملف الاقتصادي هو الأكثر أولوية لدى المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، فضلا عن مشروع بناء الإنسان المصري المنتظر إطلاقه والذي يتطلب تكاتف شامل من كافة الأجهزة المعنية مثل وزارة الثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي والصحة وذلك لضمان نجاح الخطة ووصولها للهدف المنشود».

واختتم نائب رئيس حزب إرادة جيل حديثه معربا عن تفاؤله بالمرحلة القادمة، مؤكدا أنها ستكون مرحلة جني ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي تحمله الشعب خلال السنوات الماضية.