مندوب المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران يصل البرلمان لجمع التزكيات

وصل إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إلى مجلس النواب لتسلم تزكيات المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، حتى يتقدم بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد انهاءه الكشف الطبي بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة اليوم.

جمع التزكيات

وينوب «منصور» عن المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، في تجميع التزكيات التي حصل عليها المرشح من قبل أعضاء مجلس النواب، والتي وصل عددها إلى 28 تزكية.

التقدم بأوراق الترشح

ويتوجه فريد زهران إلى الهيئة الوطنية للانتخابات في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم، للتقدم بأوراق ترشحه على منصب رئيس الجمهورية بصورة رسمية، وذلك بعد انتهاء إجراءات الكشف الطبي اليوم بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.