نائبة: 28 تزكية من البرلمان للمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران

أكّدت أميرة صابر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنَّ المرشح للانتخابات الرئاسية فريد زهران والذي يشغل منصب رئيس الحزب سيتوجه بعد قليل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات للتقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة 2024، وذلك بعد الانتهاء من إجراء الكشف الطبي.

تزكيات مجلس النواب

وقالت النائبة في تصريح لـ«الوطن»، إنَّ الدكتور فريد زهران كان قد حصل على تزكيات أعضاء بمجلس النواب بمجموع 28 تزكية، وسيتقدم اليوم بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية.

إنهاء الكشف الطبي

يُشار إلى أنَّ المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، انتهى بالفعل من إجراءات الكشف الطبي، اللازمة لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.