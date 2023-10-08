القائم بأعمال محافظ نابلس: شكلنا لجان حراسة لحماية المزارعين أثناء حصاد الزيتون

قال غسان دغلس القائم بأعمال محافظ نابلس، إن المحافظة تتعرض لعدوان متواصل منذ أكثر من عام ونصف، كما أن هناك حواجز موجودة في كل مكان، مشيرًا إلى أنه في ظل الظروف الراهنة التي حدثت بالأمس زادت عملية الحواجز أكثر وأكثر.

الحصار على محافظة نابلس

وأضاف القائم بأعمال محافظ نابلس، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه زاد تشديد الحصار على محافظة نابلس بأكملها، والأمور تتصاعد بشكل كبير وملفت، لافتًا إلى أن هناك 12 جريحًا وشهيدًا من نابلس منذ الأمس، إذ يقوم الإسرائيليون بركوب الدراجات وإطلاق الرصاص على الأهالي.

موسم قطف الزيتون

وتابع: «نحن في موسم قطف الزيتون والذي ينتظره كل أبناء الشعب الفلسطيني، ولكنه أصبح محفوفًا بالمخاطر، لأن كل الأراضي الزراعية يوجد بجانبها مستوطنات، وهو ما يزيد خطورة الموقف في الميدان، ولذلك شكلنا لجان حراسة تكون موجودة مع المزارعين حيث أن موسم قطف الزيتون يستمر لمدة شهر كامل، وفي ظل التصعيد الموجود والأوضاع المعقدة نخشى على حياة المزارعين».