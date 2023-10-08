«تعليم القاهرة» تشدد على انتظام حضور الطلاب والمشاركة في الأنشطة

تفقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، مدرسة مصر الجديدة المتميزة، التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، حيث كان اليوم هو الأول للعام الدراسي الجديد بالمدرسة، نظرا لإجراء أعمال صيانة بها.

وشهد «موسى» تنظيم دخول الطلاب بالزي المدرسي المخصص، وذلك لتحقيق الانضباط.

الانتظام في الحضور

وقام مدير المديرية بالمرور على الفصول الدراسية والاستماع إلى شرح المعلمين داخل الفصول، واطمئن على انضباط العملية التعليمية، وناقش الطلاب في المواد الدراسية وطالبهم بضرورة الانتظام في الحضور والمشاركة في الأنشطة داخل اليوم الدراسي، لتجديد طاقتهم واكتشاف مواهبهم.

اليوم الرياضي

وواصل «موسى» تفقده داخل المدرسة بالمرور على دورات المياه للاطمئنان على نظافتها وجاهزيتها، وكذلك الملاعب المخصصة لممارسة حصص التربية الرياضية، ونبه على الالتزام باليوم الرياضي.

وفى نهاية الزيارة، وجه مدير المديرية الشكر للعاملين بالمدرسة وعلى رأسهم مديرة المدرسة، وطالب بالاستمرار في بذل الجهد للحفاظ على التميز وتطوير العملية التعليمية بالمدرسة.