الليلة.. محمد الباز يتحدث عن الشاهد وحرب أكتوبر في ملعب الفن

يحل الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز ضيفًا، الليلة، ببرنامج «ملعب الفن»، والذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار على «راديو أون سبورت إف إم»، على الهواء مباشرة في تمام الساعة 11 مساءا.

يتحدث «الباز»، عن برنامجه «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز» الذي انتهى موسمه الثاني منتصف سبتمبر الماضي، وكان يحمل اسم «شهادات على نصف قرن من عنف الجماعات الإرهابية في مصر»، كما بدأ الموسم الثالث بعده مباشرة تحت اسم «شهادات عن حرب أكتوبر» بمناسبة مرور نصف قرن على ذكرى الحرب المجيدة والانتصار العظيم.

كما يكشف «الباز»، كيف وثق شهادات عدد من الفنانين والمثقفين والمسئولين في الدولة، الذين كانوا شهودًا على جرائم الإخوان، حتى قيام ثورة 30 يونيو.

يُذكر أنَّ برنامج «ملعب الفن» يُذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساءا، على الهواء مباشرة على «راديو أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ويرأس تحريره أشرف شرف.