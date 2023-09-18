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مصطفى عمار: نصر محروس صانع النجوم.. ولا أحد ينكر دوره في إثراء الحياة الفنية

كتب:

شريف سليمان
01:10 ص | الإثنين 18 سبتمبر 2023
الكاتب الصحفي والإذاعي مصطفى عمار

الكاتب الصحفي والإذاعي مصطفى عمار

احتفى الكاتب الصحفي والإذاعي مصطفى عمار، بمرور 33 سنة على ظهور شركة فري ميوزك للمنتج الفني نصر محروس.

وقال «عمار» خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «ملعب الفن»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، إنها من أعظم شركة من شركات الإنتاج في مصر والوطن العربي، مؤسسها صانع النجوم هو مفكر وفيلسوف كبير في صناعة الأغنية.

لولا نصر محروس لما عرف الناس بهاء سلطان وشيرين وتامر حسني

وأضاف الإذاعي: «لا أحد ينكر دوره في إثراء الحياة الفنية في مصر، ولولا دوره العظيم لما عرف الناس بهاء سلطان وشيرين وتامر حسني وخالد عجاج، هو منتج عظيم، ونحتفل بمرور 33 سنة على نشأة شركة فري ميزك التي منحها نصر محروس كل لحظة من عمره حتى تكون شركة عظيمة».

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