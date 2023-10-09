تفاصيل إطلاق مبادرة «بلدنا أمانة» في مدارس الدقهلية.. أنشطة تثقيفية وتوعوية

اجتمع مسؤولو محافظة الدقهلية مع الدكتوره أمينة شلبي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، لمناقشة آليات إطلاق مبادرة «بلدنا أمانة.. حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز».

مبادرة «بلدنا أمانة» في الدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية، في بيان لها، إلى أن المبادرة جاءت في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن الاجتماع ناقش تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للمجلس القومي للمرأة، من خلال الجهاز التنفيذي لتنفيذ البرامج واتخاذ الإجراءات اللازمة لنجاح المبادرات التثقيفية لدى طلاب وتلاميذ المدارس.

وأوضحت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، أن هناك عدة مبادرات تثقيفية وتوعوية تشملها مبادرة «بلدنا أمانة» بهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهه المجتمع ودور المشروعات القومية الكبرى، وتفعيل مبادرة «انتبه للفضاء الإلكتروني» وتوضيح الآثار السلبية للألعاب الإلكترونية والابتزاز والتحرش، فضلا عن مبادرة «يُحكي أن»، للحديث عن الشخصيات المصرية التاريخية المؤثرة في المجتمع.

وأكدت المحافظة، ضرورة الإعداد الجيد والمتميز لبرنامج وخطة العمل بمشاركة كل الأجهزة التنفيذية، وإشراف ومتابعة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة لتحقيق الأهداف المرجوة.