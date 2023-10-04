«تعليم جنوب سيناء»: استمرار الاحتفال بنصر أكتوبر في المدارس حتى آخر الشهر

شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، صباح اليوم، طابور الصباح بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية الثانوية بطور سيناء، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمتابعة سير العملية التعليمية بمدن المحافظة، كما استمع لإذاعة الصباح التي خصصت كلمتها عن «نصر أكتوبر وفضل الشهادة».

نصر أكتوبر والمولد النبوي

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، في كلمة له، طالبات المدرسة وهيئة التدريس، بالعام الجديد وذكرى نصر أكتوبر والمولد النبوي الشريف، ثم الاحتفال بذكرى اليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر.

50 عاما على نصر أكتوبر المجيد

وقال «عقل»، في بيان، «ستظل أنشطتنا طوال هذا الشهر للاحتفال بتلك المناسبة»، لافتا أن هناك سمة مختلفة هذا العام لتلك الذكرى وهي مرور خمسين عاما عليها، مؤكدا أن الأجيال الناشئة لم تعاصر تلك الفترة ولم تعش وقائعها مما يحتم العمل على التوعية بتلك الأحداث الكبيرة في تاريخنا.

وشدد وكيل الوزارة لعدم الانسياق وراء الشائعات والحملات والتنظيمات والكتائب الإلكترونية التي تعمل وفق منهجية معينة للعبث بالعقول ودس السم في العسل والتغرير بهذا النشء الصغير ومحاولة التشكيك وزعزعة الأفكار والثوابت الوطنية، وذلك لاعتمادها أن الفترة الزمنية كبيرة بين الماضي والحاضر.

وأضاف: «لدينا أجيال واعية وشباب مدركون لتاريخهم، وهيهات لهؤلاء المتربصين والمتآمرين النيل من هذا الوطن لأن الدولة المصرية تغرس فيهم الوطنية والولاء لأنها تنتظر منهم أن يكونوا على قدر المسؤولية وأمانتها».

ووجه الخطاب لطالبات المدرسة: «أنتن أمهات المستقبل وعليكن أمانة إعداد النشء، كما أن الشباب هم جنوده»، مؤكدا استمرار أنشطة الاحتفال بذكرى أكتوبر حتى آخر الشهر، مضيفا أن الدولة المصرية حققت الآن بقيادتها السياسية عبورا آخر لا يقل عن عبور الماضي من مشروعات قومية عملاقة، مشيرا أن الدولة مهتمة أن تضع أقدام شبابها على أرض صلبة وسط أجواء ومحيط مضطرب.

نقاش في الفصول حول بعض الموضوعات

وتفقد وكيل الوزارة الصف الثاني الإعدادي وأجرى نقاشا مع الطالبات حول بعض العناصر، منها تأثير وسائل التواصل في تشويه الحقائق واصطناع رأي عام غير حقيقي، مشيرا إلى تكريس الدولة جهودها لتوعية الجيل وخلق عقول حرة غير منقادة، كما ناقش الطالبات حول أبطال حرب أكتوبر ودور الوطنيين المخلصين في خدمة الوطن، مشيدا بالجيش المصري العظيم.

وأشار لإشادة النبي صلى الله عليه وسلم بجند مصر وأنهم خير أجناد الأرض، كما تناول سردا مقتضبا لعدة وقائع منذ الهجمة التتارية وموقعة عين جالوت ثم وقائع العصر الحديث ودوره في كسر شوكة إسرائيل في أكتوبر المجيد وتحطيم أسطورة الجيش الذي لا يهزم أو يقهر.