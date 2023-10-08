«السيسي رئيسي».. هتافات أبناء الجالية من أمام القنصلية المصرية بميلانو

تجمع عدد من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا أمام القنصلية المصرية في ميلانو للتعبير عن دعمهم الكامل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وتأكّيد رغبتهم في تأييد ترشحه للانتخابات الرئاسية، ويهدفون إلى دعم مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة في مصر.

«تحيا مصر.. السيسي رئيسي»

ورفع أبناء الجلية المصرية في ميلانو أعلام مصر وصور المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي مرددين هتافات «تحيا مصر - السيسي رئيسي».

وتجمع عدد كبير من المصريين في فرنسا أمام القنصلية المصرية في باريس لتقديم توكيلات تأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، ليعبّرون عن دعمهم القوي له.

وشهدت القنصلية المصرية في باريس توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية، بمختلف الأعمار، بما في ذلك الشباب والأطفال، حاملين صور الرئيس السيسي، ويعبرون بذلك عن مدى حبهم ودعمهم الشديد لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، وذلك لمواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأها في طريق الجمهورية الجديدة.