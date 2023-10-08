رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«السيسي رئيسي».. هتافات أبناء الجالية من أمام القنصلية المصرية بميلانو

كتب:

أحمد عادل موسى
03:43 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
أبناء الجالية من أمام القصنلية المصرية بميلانو

أبناء الجالية من أمام القصنلية المصرية بميلانو

تجمع عدد من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا أمام القنصلية المصرية في ميلانو للتعبير عن دعمهم الكامل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وتأكّيد رغبتهم في تأييد ترشحه للانتخابات الرئاسية، ويهدفون إلى دعم مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة في مصر. 

«تحيا مصر.. السيسي رئيسي»

ورفع أبناء الجلية المصرية في ميلانو أعلام مصر وصور المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي مرددين هتافات «تحيا مصر - السيسي رئيسي».

 وتجمع عدد كبير من المصريين في فرنسا أمام القنصلية المصرية في باريس لتقديم توكيلات تأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، ليعبّرون عن دعمهم القوي له.

وشهدت القنصلية المصرية في باريس توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية، بمختلف الأعمار، بما في ذلك الشباب والأطفال، حاملين صور الرئيس السيسي، ويعبرون بذلك عن مدى حبهم ودعمهم الشديد لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، وذلك لمواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأها في طريق الجمهورية الجديدة. 

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي وملك الأردن يتفقان على تعزيز جهود تحقيق التهدئة في المنطقة

عضو بـ«الشيوخ»: حصول الرئيس السيسي على مليون و131 ألف تأييد «شهادة ثقة»

«العالم الإسلامي للإعاقة»: الرئيس السيسي أحدث طفرة في تأهيل ودعم ذوي الهمم

حملة «كن مع الوطن» بإيطاليا: نستهدف عرض أفلام وثائقية عن إنجازات الرئيس السيسي

هدى رشوان: الرئيس السيسي يتابع الموقف في غزة من مركز إدارة الأزمات