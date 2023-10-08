الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدا من «حماة الوطن»

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفداً من حزب حماة الوطن برئاسة النائب طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، وفي إطار اللقاء تم إلقاء التحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة وتقديرًا لدور الحزب في المشاركة السياسية مع الحملة.

وخلال اللقاء، تمّ تأكّيد مبدأ التشاركية بين الأحزاب في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرين إلى إقامة الفاعليات والدعاية الانتخابية في المحافظات في إطار ما حدده القانون.

ومن جهته، أكّد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي ضرورة العمل على توعية الشباب ورفع مستوى الوعي لديهم وأن الحملة تفتح الباب لكل الأفكار النوعية و المتطورة، إذ أن الحملة تعمل بشكل غير نمطي وتعمل أيضًا على المشاركة المجتمعية لكل أطياف المجتمع المصري، لاستعادة اصطفاف 30 يونيو.

وأضاف «فوزي» أنَّ الحملة تشكيلها يعتمد على كل القوى السياسية والحزبية والشعبية المؤيدة، مؤكّدًا أنَّ هذه القوى هو عامل أساسي وفعّال في توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية بالاستحقاق الانتخابي، وهو ما حرص على تأييده المرشح عبدالفتاح السيسي أن تشهد العملية الانتخابية حالة زخم تولد حياة سياسية مفعمة بالحيوية.

ومن جهته، أكّد قيادات حزب حماة وطن على دعمهم للمرشح عبدالفتاح السيسي مع الاستعداد الكامل لاستقبال مطالب المواطنين من كافة المحافظات والتنسيق مع الحملة، فضلا عن إقامة الفاعليات المتنوعة.

وأضافت قيادات حزب حماة وطن، إلى أن الحزب عقيدته هى الإيمان بالوطن والقيادة، حيث أن لديهم أفكار دعائية توعوية ومؤتمرات قاموا بتنفيذها على أرض الواقع استهدفت المحافظات المختلفة، وتحولت إلى حب ودعم للمرشح، لافتًا إلى ضرورة عمل مؤتمرات في المحافظات الحدودية، وعرض الإنجازات بشكل مستمر لتوعية المواطنين.

وفي نهاية اللقاء، تمّ تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما التقط الحضور الصورة التذكارية الجماعية بينهم.