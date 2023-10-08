الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدا من «مستقبل وطن»

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، وفداً من حزب مستقبل وطن برئاسة النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم.

وكان في استقبال الوفد، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، إذ بدأ اللقاء بترحيب الحملة بالوفد وتأكّيد تقدير الحملة لدور الحزب في المشاركة السياسية مع الحملة.

وأشاد المستشار محمود فوزي بالحضور الفعّال للحزب خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالأمس لتدشين الحملة، مؤكّدًا أنَّ الحملة تستمر في عقد لقاءات متعددة مع كافة ممثلي قطاعات المجتمع المصري للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، مشيرًا إلى دور الحزب الحيوي في نشر الوعي بين المواطنين في الداخل و الخارج وخاصة فئة الشباب، وكذلك تنظيم عدد من اللقاءات والمؤتمرات بجميع أنحاء الجمهورية.

ورحب «فوزي» بكل من يريد المشاركة في الحملة، مؤكّدًا أنَّ الحملة تفتح أبوابها لكل المصريين، إذ أن الحملة تتبع أفضل المعايير الانتخابية، مع اطلاق صفحة رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك إنشاء موقع إلكتروني تعلن من خلاله كل أنشطتها ورؤية المرشح الرئاسي.

وفي نفس السياق، أشارت قيادات حزب مستقبل وطن إلى أنَّ هناك الكثير من البرامج التنظيمية، التي يسعى الحزب لتنفيذها، فضلاً عن الزيارات الميدانية في ظل انتشار قواعد الحزب في كافة المحافظات، مؤكّدين التزام الحزب بالدستور والقانون.

كما أكّد قيادات حزب مستقبل وطن، التنسيق الكامل بين الأحزاب الأخرى، بما يخدم مصلحة الوطن، لافتين إلى بدء العمل الجماعي التشاركي في ظل تنفيذ فعاليات جماهيرية وخدمية، فضلاً عن تنظيم الحزب ملتقى الأحزاب السياسية، الذي ضم 50 حزبا اتفقت جميعاً على دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيرين إلى أنَّ دور الأحزاب هو توعية المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية الفعّالة في الاستحقاق الانتخابي القادم.

وأكّدت قيادات حزب مستقبل وطن على الدور المؤثر للمصريين في الخارج، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرين إلى اهتمام الحزب بإبراز الإنجازات التي تمت على مدار التسع سنوات الماضية.