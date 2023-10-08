أستاذ علوم سياسة تكشف أسباب ارتفاع تأييد الشباب للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

علقت الدكتورة نجلاء بكر، عميدة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، على ارتفاع نسب تأييدات الشباب للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، من بين جميع الفئات الأخرى، إذ وصلت نسبة تأييد الشباب إلى 519.883 تأييد لما هم أقل من 35 عامًا، فيما بلغت نسبة تأييد من هم في سن يتراوح بين 36 – 50 196451 تأييد.

مؤتمرات الشباب

وقالت الدكتورة نجلاء بكر لـ«الوطن»، إنَّ الشباب لمسوا الاهتمام الملحوظ بهم من القيادة السياسية خلال التسع سنوات الماضية، سواء مؤتمرات الشباب أو حتى تكريمهم في مؤتمر تفوق جامعات مصر.

وأكّدت عميدة كلية السياسة والاقتصاد، أنَّ اهتمام القيادة السياسية بالشباب حقق نتائج إيجابية، موضحة أنَّ تأييد الشباب للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي دليل واضح على رغبتهم في استكمال هذه المسيرة.

مليون و130 ألفا و105 تأييدات

وفي سياق متصل، أعلن أمس المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، حصول المرشح على مليون و130 ألفًا و105 تأييدات من المواطنين في مختلف المحافظات، موضحاً أن بنسبة من هم في سن «51 – 60» بلغت 196451 تأييدا، ومن هم أكبر من سن الـ60 بلغت نسبتهم 9761 تأييدا.

وأشار المستشار فوزى، إلى أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، حصل على 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب إعمالًا لحكم القانون، فضلًا عن مليون و130 ألفًا و105 نماذج تأييد من المواطنين صادرة عن مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.