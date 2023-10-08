رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فريد زهران يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة بتزكية 30 نائبا من البرلمان

كتب:

يارا أشرف
04:06 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور فريد زهران

المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور فريد زهران

تقدم المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور فريد زهران بأوراق ترشحه في انتخابات رئاسة الجمهورية، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلنت حملة الدكتور فريد زهران، تقديم أوراق الترشح مدعوما بتزكية 30 نائبا من أعضاء البرلمان.

وتوجه المرشح الرئاسي المحتمل، إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بصحبة قيادات من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب العدل.

اقرأ المزيد:

المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران يصل إلى «الوطنية للانتخابات» لتقديم أوراقه

مندوب المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران يصل البرلمان لجمع التزكيات

نائبة: 28 تزكية من البرلمان للمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران

المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران يقدم أوراق ترشحه رسميا اليوم 

المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران ينهي إجراءات الكشف الطبي