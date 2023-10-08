فريد زهران يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة بتزكية 30 نائبا من البرلمان
كتب:
يارا أشرف
04:06 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور فريد زهران
تقدم المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور فريد زهران بأوراق ترشحه في انتخابات رئاسة الجمهورية، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأعلنت حملة الدكتور فريد زهران، تقديم أوراق الترشح مدعوما بتزكية 30 نائبا من أعضاء البرلمان.
وتوجه المرشح الرئاسي المحتمل، إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بصحبة قيادات من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب العدل.