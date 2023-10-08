أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية بنهاية التعاملات اليوم

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية، أمام الجنيه، في مختلف البنوك المصرية، حالة من الاستقرار الملحوظ بنهاية التعاملات اليوم الأحد، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار حوالي 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي حوالي 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

استقرار أسعار العملات في البنوك المصریة اليوم

ويرجع استقرار أسعار العملات الیوم في البنوك المصریة، إلى حالة الاستقرار التي يشهدها سوق الصرف في مصر حالياً.

سعر الدولار في البنوك المصریة

بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك المصریة حوالي 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقاً للبيانات المعلنة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الیورو في البنوك المصریة

وبلغ سعر الیورو في البنوك المصریة، 32.63 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع حوالي 34.87 جنيه.

سعر الجنيه الإسترلیني أمام الجنیه المصري

استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنیه المصري في نهاية تعاملات اليوم الأحد، عند 37.72 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع حوالي 37.89 جنيه.

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة

ويشهد سعر الریال السعودي في البنوك المصریة استقراراً كبيراً، حيث بلغ سعر الشراء حوالي 8.21 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 8.25 جنيه.

سعر الدرھم الإماراتي في البنوك المصریة

وبلغ سعر الدرھم الإماراتي في البنوك المصریة حوالي 8.39 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع حوالي 8.42 جنيه.

سعر الدینار الكویتي في البنوك المصریة

وبلغ سعر الدینار الكویتي في البنوك المصریة، بنهاية تعاملات اليوم الأحد، 99.65 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع حوالي 100.10 جنيه.