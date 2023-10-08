كلية طب القوات المسلحة تفتح باب التسجيل للأطباء المدنيين لدرجتي الماجستير والدكتوراه

في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء ومواكبة كل ما هو جديد في المنظومة التعليمية لمختلف العلوم الطبية، وإتاحة فرص تبادل الخبرات والإمكانيات في مجالات البحث العلمي، تعلن كلية الطب بالقوات المسلحة عن فتح باب التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه للأطباء المدنيين في العديد من التخصصات الأكاديمية والإكلينيكية.

وجرى فتح باب التسجيل حتى 31/10/2023، بمقر كلية الطب بالقوات المسلحة في شارع إحسان عبدالقدوس المتفرع من شارع الخليفة المأمون – مصر الجديدة – القاهرة، علما أن شروط التقديم والتخصصات المطلوبة متاحة على الموقع الرسمى لكلية الطب بالقوات المسلحة (www.afcm.ac.eg).