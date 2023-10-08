رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

كلية طب القوات المسلحة تفتح باب التسجيل للأطباء المدنيين لدرجتي الماجستير والدكتوراه

كتب:

محمد مجدي
04:49 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
القوات المسلحة المصرية

القوات المسلحة المصرية

في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء ومواكبة كل ما هو جديد في المنظومة التعليمية لمختلف العلوم الطبية، وإتاحة فرص تبادل الخبرات والإمكانيات في مجالات البحث العلمي، تعلن كلية الطب بالقوات المسلحة عن فتح باب التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه للأطباء المدنيين في العديد من التخصصات الأكاديمية والإكلينيكية.

وجرى فتح باب التسجيل حتى 31/10/2023، بمقر كلية الطب بالقوات المسلحة في شارع إحسان عبدالقدوس المتفرع من شارع الخليفة المأمون – مصر الجديدة – القاهرة، علما أن شروط التقديم والتخصصات المطلوبة متاحة على الموقع الرسمى لكلية الطب بالقوات المسلحة (www.afcm.ac.eg).

اقرأ المزيد:

استمرارًا لنجاح «الندوة التثقيفية».. القوات المسلحة تنشر فيلم «آسر ياسين» حول تفاصيل الحرب

العقيد رالف ثيلي: انضباط جنود القوات المسلحة أحد عوامل النصر في حرب أكتوبر

«DMC» تعرض تقريرا عن المشير أحمد إسماعيل.. قائد القوات المسلحة في حرب أكتوبر

الرئيس السيسي: القوات المسلحة حولت الألم إلى طاقة عمل عظيمة في أكتوبر 1973
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.