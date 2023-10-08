سعر صرف الدینار الكویتي أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم

شهد سعر الدينار الكويتي استقرارًا أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الأحد 8-10-2023، في مختلف البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري ، إذ سجل سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم 98.65 جنيه للشراء، و100.10 جنيه للبيع، بالبنك المركزي المصري.

سعر الدینار الكویتي الیوم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في ختام تعاملات البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 99.49 جنيه للشراء، و99.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم بالبنك المركزي 99.65 جنيه للشراء، و100.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم 98.82 جنيه للشراء، و99.77 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم 97.30 جنيه للشراء، و100.09 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

فيما سجل سعر الدينار الكويتي، في بنك الإسكندرية اليوم 96.48 جنيه للشراء، و100.1 جنيه للبيع.