انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات الإداريين بـ«أزهرية سوهاج»

تفقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات الإداريين علي الحاسب الآلي الذى انطلق اليوم، يرافقه عادل قطب، مدير عام إدارة التدريب بمشيخة الأزهر، والدكتور موهوب عيسى، مدير إدارة التدريب بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي الابتدائي.

أهمية التدريب بالمنطقة الأزهرية

وخلال تفقده قاعات التدريب أشار رئيس المنطقة إلى أهمية التدريب ودعا المتدربين إلى الاستفادة من المحتوى التدريبي المقدم لهم الذي تحرص قيادات الأزهر الشريف على تقديمه للعاملين بالمعاهد الأزهرية بما يعود بالنفع على العملية التعليمية، وأن هذه البرامج التدريبية تٌركز على الجانب العملي بما يلبي الاحتياجات التدريبية الحقيقة للعاملين بالمعاهد، كما ناقش فضيلته المتدربين في محتوى البرنامج التدريبي.

مواكبة المستجدات بالأزهر الشريف

من جانبه أوضح عادل قطب، مدير عام إدارة التدريب بمشيخة الأزهر، أن الأزهر الشريف يسعى إلى اتخاذ كل ما يلزم نحو مواكبة المستجدات العالمية في مجال التعليم والارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للتدريب تنفذ حزمة من البرامج التدريبية للنهوض وتنمية مهارات العاملين بالعملية التعليمية.

برامج تدريبية بالأزهر الشريف

وصرح الدكتور موهوب عيسى، أن إدارة التدريب بسوهاج بدأت اليوم السبت في تنفيذ عدة برامج تدريبية تشمل أساسيات الحاسب الآلي للإداريين بالمعاهد بقاعة تدريب معهد علي بن أبي طالب النموذجي، وتدريب معلمي اللغة الإنجليزية بالصف السادس الابتدائي على المنهج الجديد، وتدريب الإداريين بالمعاهد على الأعمال الإدارية بمركز تدريب قطاع جنوب الصعيد.

تفقد العملية التعليمية بمعهد على بن أبي طالب

وفي سياق متصل، قام الدكتور أحمد حمادي ومرافقوه بتفقد العملية التعليمية بمعهد علي بن أبي طالب الابتدائي للبنين في الفترة المسائية، وحضر فضيلته طابور الصباح، واطمأن على انتظام العملية التعليمية بالمعهد.