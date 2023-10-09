حكاية فيلم كان سببا في نجومية كريم عبد العزيز بالسينما (فيديو)

يعد الفنان كريم عبدالعزيز واحدًا من نجوم جيله، وقدم أعمالا مميزة خلال تاريخه الحافل بالنجاحات، لذا يكون محط أنظار الجماهير، الذين يحرصون على مشاهدته في البرامج واللقاءات التلفزيونية، حيث يتحدث عن الأسرار الخاصة به، ويشارك جمهوره بعضا من روتين حياته اليومية، وعلاقته بأسرته.

فيلم كان السبب في بداية انطلاق كريم عبد العزيز

بطولات فنية عديدة، ونجاحات كبيرة حققها الفنان كريم عبد العزيز في تاريخه الفني، تحدث عنها خلال لقائه في برنامج «sold out» المذاع على منصة «watch it» مع الإعلامي محمود سعد، قائلا إن فيلم «أبو علي» يعد من الأفلام التي كانت سببا في انطلاقته الحقيقية في السينما، وبعد ذلك فيلم واحد من الناس: «فيلم أبو علي هو السبب في نجاحي في السينما، وبعد كدا فيلم واحد من الناس».

أسرار في حياة كريم عبد العزيز

وكشف الفنان كريم عبد العزيز أثناء لقائه في البرنامج بعضا من أسراره، ومنها الموقف الكوميدي الذي جمعه مع ابنه «علي» عندما اقترح عليه أن يشاهد فيلم «أبو علي»: «قلت لابني في فيلم باسمك اسمه «أبو علي» اتفرج عليه، قالي لا أنا مش بحب اتفرج على أفلام قديمة، ردت عليه مين دا اللي قديم؟، الفيلم كان قبل ما يتولد 2004».

أفلام عدة كانت سببا في تغيير مسار الفنان كريم عبد العزيز الفني، فمنذ فيلم «أبو علي» قرر أن يغير من الشكل الذي يظهر به بعيداً عن الشاب الوسيم «الجان» ليظهر في دور البطل الشعبي مثل أفلام «واحد من الناس»، وفيلم «في محطة مصر» وأيضا «فاصل ونعود» والتي يعتبرها مرحلة مهمة في حياته كونها قدمته كبطل للجمهور.

موقف بين الفنان كريم عبد العزيز وأحمد زكي

وكشف الفنان كريم عبد العزيز عن موقف جمعه بالفنان أحمد زكي خلال فيلم «اضحك الصورة تطلع حلوة»، إذ فوجئ أثناء التصوير أن الفنان أحمد زكي يقول له: «أنت تعمل كدا في بنتي»، ما جعل الفزع يسيطر على الفنان كريم عبد العزيز: «أحمد زكي كان متقمص الشخصية وتملكني الرعب منه من أول لقاء معه، وكنت أرغب في ترك الفيلم من الصدمة، ولكن بلغني المخرج شريف عرفة أنه متقمص الشخصية».