محافظ الفيوم يكرم 150 شخصا في احتفالية اليوم العالمي للتمريض

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 150 شخصًا من أسر شهداء التمريض، وأعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد ومدارس التمريض، وعدد من المدراء، ومشرفات التمريض، وأعضاء مجلس النقابة، وذلك خلال حضوره فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، مساء اليوم الأحد، والذي نظمته النقابة الفرعية للتمريض في قاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وقدّمت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، درع النقابة، لمحافظ الفيوم، ونائب المحافظ، ووكيل وزارة الصحة، ومدير هيئة التأمين الصحي، وعضوي مجلسي النواب والشيوخ، ودرع لأسرة المرحوم الدكتور محمد علي عباس نقيب التمريض السابق.

الاحتفال باليوم العالمي للتمريض

ورحب محافظ الفيوم، في بداية الفعاليات، بالحضور، مُعربًا عن سعادته البالغة لمشاركة القطاع الصحي خلال احتفالهم باليوم العالمي للتمريض، مشددًا حرصه الدائم على توفير كل الدعم للقطاع الطبي وقطاع التمريض بالمحافظة، خصوصًا أنهم أقرب للمريض من أسرته في حالة ضعفه ومرضه وأصعب فترات حياته.

تحديات صعبة يواجهها القطاع الصحي

وثمّنّ محافظ الفيوم، جهود العاملين بالمنظومة الصحية بالمحافظة، ودورهم في خدمة المجتمع، وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي يواجهها القطاع، والإمكانيات المحدودة، مؤكدًا إنّ العمل بالقطاع الطبي مهمة سامية، تهدف إلى الحفاظ على صحة المريض وخدمة الوطن، قائلًا «لا يستطيع أحد أن يوفي الجيش الأبيض من الفرق الطبية حقه».

افتتاح مقر نقابة التمريض بالفيوم

من ناحيتها قدّمت نقيب عام التمريض، الشكر لمحافظ الفيوم، لاستضافته احتفالية اليوم العالمي للتمريض، وحرصه على التواجد معهم، ودعمه المستمر للقطاع الصحي خصوصًا في فترات الأزمات التي يمر بها القطاع، فضلًا عن سرعة استجابته لتوفير مقر لنقابة التمريض بالمحافظة، والذي من المقرر أن يتم افتتاحه اليوم.

أهمية دور التمريض

وأكدت نقيب عام التمريض، على أهمية دور هيئة التمريض، عبر المشاركة في إنجاح المبادرات الرئاسية المتعددة، بالإضافة إلى القضاء على مرض شلل الأطفال، إلى جانب دور الممرضات في وحدات الغسيل الكلوي والرعاية المركزة، وقيامهن بدور الأم البديلة للأطفال، حتى إنّ الرسول عليه الصلاة والسلام شبههن بالمحاربين والمجاهدين.

إقبال كبير على مهنة التمريض

ومن جانبه أوضح الدكتور حاتم محمد جمال وكيل وزارة الصحة، أنّ مهنة التمريض تلقي القبول لدي أهالي محافظة الفيوم، وتحظى بإقبال كبير، معربًا عن فخره بأعضاء هيئة التمريض بالمحافظة، ومتمنيًا منهم الاهتمام بالتدريب في تخصصات قسطرة القلب، والعمود الفقري، وجراحات المخ والأعصاب، وعلاج الأورام، خصوصًا مع اقتراب افتتاح مستشفى دمو الجديد ويوسف الصديق الجديد، وكذلك الوحدات الصحية التي تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ودخولها الخدمة في عام 2024.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، ووليد هويديعضو مجلس الشيوخ، والدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد سعد مدير فرع التأمين الصحى بالفيوم، ومحمد صلاح نقيب تمريض الفيوم.