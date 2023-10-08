في عيد ميلادها.. 7 أسباب صنعت نجومية شيرين عبد الوهاب

تحتفل اليوم الفنانة شيرين عبدالوهاب بعيد ميلادها الـ43 عاما، إذ ولدت يوم 8 أكتوبر عام 1980، والتي تعد أحد أفضل المطربات في مصر والوطن العربي، خلال السنوات العديدة الماضية، وتمتع بشعبية كبيرة.

أسباب شعبية شيرين عبد الوهاب

جاهدت الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال سنوات عديدة، بصنع نجوميتها في مصر والوطن العربي، ويرصد «الوطن» في السطور التالية، أبرز الأسباب التي صنعت نجوميتها.

1-اهتمام شيرين عبد الوهاب بالفن في سن صغيرة، وهو الـ13، ودعم أسرتها لها على ممارسة الغناء في أفراح أهالي حيّها وأقاربها.

2- تلقت شيرين دعمًا مبكرًا لموهبتها من مدرسها في الموسيقى الذي نصح والدتها بدعمها وتشجيعها على الالتحاق بدار الأوبرا المصرية، وقابلت المايسترو سليم سحاب، وكان هذا اللقاء هو بداية رحلتها الفنية.

3- وكانت بداية شيرين عبد الوهاب الحقيقية، بعمل دويتو مع المطرب محمد محي فى أغنية «أنت حبيب العين والقلب»، عام 2000.

4- عام 2002 شاركت شيرين عبد الوهاب ألبوم «فري ميكس 3» مع الفنان تامر حسني، ونجح الألبوم بشكل كبير في الشرق الأوسط.

5- بداية شهرة شيرين عبد الوهاب في الوطن العربي من خلال أغنية «آه يا ليل»، حيث أطلق عليها الجمهور حينها «شيرين آه يا ليل».

6- قدمت شيرين خلال مسيرتها الفنية 8 ألبومات غنائية، وأشتهر منها عدد من الأغاني، وهي «جرح تاني، لازم أعيش، بطمنك، حبيت، اسأل عليا، أنا كتير، نساي».

7- مشاركة شيرين عبد الوهاب فى العديد من الأعمال الفنية، بجانب أعمال الغنائية، وهي فيلم «ميدو مشاكل»، ومسلسل «طريقي».