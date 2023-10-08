المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ 3 متهمين بتجارة المخدرات في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، حكما بمعاقبة المتهم «م.ح.ث»، عامل والمتهم «ص.ا.ص»، عاطل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين، وتعاطي الأفيون بدائرة مركز أخميم، بمحافظة سوهاج.

كما أصدرت المحكمة حكما بمعاقبة المتهم «م.م.» عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه وذلك لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة جوهر مخدر الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

أحداث الواقعة بسوهاج

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الحالي 2023، بدائرة مركز أخميم بسوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث لمركز شرطة أخميم مفادها قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين»، وترويجه على عملائهما من المتعاطين، وأصحاب الكيف بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

وجرى ضبط المتهمين وبحوذتهما قطع من الأفيون بقصد التعاطي وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترف بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالتهما لمحكمة جنايات سوهاج التى أصدرت حكمها المتقدم.