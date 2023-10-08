متحف سوهاج القومي يستقبل الطلاب بجولات إرشادية مع بداية العام الدراسي

أعلن متحف سوهاج القومي عن استقبال الزيارات اليومية المتنوعة والجولات الإرشادية والرحلات المدرسية المتعددة بالمتحف، مع بداية العام الدراسي من المدارس والمؤسسات التعليمية والأكاديميات وطلاب الجامعة سوهاج مجموعات أو أفراد للتعرف على مقتنيات المتحف ضمن جولة إرشادية يقوم بها مرشدو المتحف طوال فترة العمل، حيث يجيبون عن استفسارات الأطفال مع شرح المقتنيات.

مواعيد زيارة متحف سوهاج القومي

وأضاف بيان متحف سوهاج القومي أن المتحف يفتح أبوابه، ويستعد لاستقبال الطلاب والأفراد يوميًا والرحلات من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا، بينما يغلق شباك التذاكر ويتم إيقاف حجز التذاكر في تمام الساعة 2 ونصف ظهرًا.

أين يقع متحف سوهاج القومي؟

يقع متحف سوهاج القومى على ضفاف نهر النيل بحي شرق مدينة سوهاج بجوار نقابة المهندسين وكوبري أخميم العلوي ومقابل لمبنى مديرية أمن سوهاج وديوان عام سوهاج.

مقتنيات متحف سوهاج القومى

ويضم متحف سوهاج القومي آثارًا ومقتنيات ترجع إلى عصور متعددة ما بين العصر الفرعوني بمختلف أسرته والعصر الروماني واليونانى والعصر القبطى والعصر الإسلامى، كما يضم المتحف جناحًا خاصًا بكسوة الكعبة التى كانت تُصنع بمركز أخميم بسوهاج، فيما يعرف بالنسيج الأخميمى.