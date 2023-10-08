إمام مسجد الحسين: القرآن الكريم تحدث عن إكرام اليتيم في أكثر من 20 موضعا

قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام مسجد الإمام الحسين، إن رعاية اليتيم في الشرع لا تقتصر على الأكل والشرب أو النواحي المادية فقط، ولكن يجب الاعتناء بالناحية النفسية لليتيم، لافتًا إلى أن اليتيم هو الذي فقد أباه واللطيم هو من فقد أباه وأمه معا.

حقوق معنوية لليتيم

وأضاف عبد السلام، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، مقدمة برنامج «البيت»، على قناة «الناس»: «اليتيم يجب أن يتنزه ويتطبب ويتعلم تعليما جيدا، والقرآن الكريم تحدث عن إكرام اليتيم في أكثر من 20 موضعا».

ضرورة البحث عن يتيم لرعايته

وتابع إمام مسجد الحسين: «يمكننا أن نبحث عن يتيم لرعايته، فهناك رعاية اجتماعية لليتيم، بحيث يكون لدينا أخ يتيم نرعاه، مثل مذاكرة الدروس، فيمكن لمالك سنتر تخصيص وقت ولو قصير للأيتام غير المقتدرين زكاة عن الصحة وشكرا للمولى عز وجل وقُربة له، وبالمثل يمكن للطبيب أن يخصص ساعتين أو 3 ساعات أو تحديد أكثر من حالة كل أسبوع للكشف المجاني على الذين يمرون بظروف صعبة».