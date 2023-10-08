«التضامن»: مبادرة «العمر الذهبي» تستهدف جميع المقيمين بدور المسنين

وجه محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لاهتمامها بكبار السن وصاحبة فكرة مبادرة «العمر الذهبي» وهذه المبادرة كانت استكمال لمبادرة أطلقتها العام الماضي التي سميت بـ«الحياة أمل»، كما وجهت وزيرة التضامن بعمل مبادرة كل عام بمسمى جديد وأسلوب جديد وتطور في الأداء.

تستهدف جميع المسنين المقيمين بدار المسنين

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين خلال لقائه ببرناج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن هناك تطويرا في كل مراحل المبادرة التي تُنشأ، وأن مبادرة العمرالذهبي مهمة وتستهدف جميع المسنين المقيمين بدار المسنين وأنديتها.

هناك 3 محاور تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي

وأشار «شعبان» إلى أن هناك 3 محاور تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي، أولها محور الحياة الاجتماعية، ومحور الرعاية الاجتماعية ومحور الدمج المجتمعي، المحور الأول التي تعمل عليه الوزارة في مساعدة كبار السن من خلال الدعم النقدي «تكافل وكرامة» أو من خلال تقديم مساعدات عينية لكبار السن، ومحور الرعاية الاجتماعية من خلال دور المسنين وأنديتهم مهنة رفيق المسن، أما محور الدمج المجتمعي الخاص بمبادرة العمر الذهبي والمبادارات هي التي تقوم بها وزارة التضامن».