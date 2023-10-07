مقتل 200 إسرائيلي وتعليق اجتماع حكومة الاحتلال بسبب صواريخ «طوفان الأقصى»

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بمقتل 200 إسرائيلي في عملية «طوفان الأقصى»، في الوقت الذي أوقفت الحكومة الإسرائيلية جلستها بسبب الرشقة الصاروخية التي تعرضت لها تل أبيب.

قصف قائد في حركة حماس

أضافت «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل، أنه جرى قصف منزل زعيم حركة حماس في قطاع غزة، وهو يحيى السنوار، بعد إطلاق 150 صاروخا على تل أبيب.

وبدأت صباح اليوم السبت، عملية طوفان الأقصى، على يد إحدى الفصائل الفلسطينية.