توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. 3 ظواهر جوية مستمرة خلال أيام

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، متوقعة أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل علي السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وتوقعت الأرصاد أن تسود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القناه بنسبة حدوث 40% تقريبًا، قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء بنسبة حدوث 20% تقريبًا، بالإضافة إلى نشاط رياح خفيف على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

دراجات الحرارة الاثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 الصغرى 26 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 24 درجة مئوية.