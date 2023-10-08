الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الاثنين.. أمطار بالعديد من المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين 9 أكتوبر الجاري، لتتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على العديد من المحافظات، فضلًا عن وجود بعض الظواهر الجوية المسيطرة على الأجواء، وانخفاض درجات الحرارة ليصبح الطقس مائلا للبرودة على العديد من المحافظات في بعض الأوقات.

تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين في جميع المحافظات، فضلًا عن أماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غدا الاثنين

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والوجه البحري، بينما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت الأرصاد أن يتحول الطقس إلى لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما إنّه من المتوقع ضمن حالة الطقس غدا أن يحدث انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وكشفت الأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار في المحافظات غدًا الاثنين ونسبة سقوطها التي جاءت كالتالي:

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30 لـ 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، ووسط سيناء، ومدن القناة، وخليج السويس، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

نشاط رياح وشبورة مائية

وذكرت الأرصاد، أنّه من المتوقع كثافة الشبورة المائية من 4 حتى 7 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في المحافظات

وفيما يخص درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الظل بجميع المحافظات فقد جاءت كالتالي:

القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 22.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.