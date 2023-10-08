الأرصاد تكشف حالة الطقس لمدة 6 أيام في المحافظات.. أمطار وبرودة

تشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة بجميع محافظات مصر، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل، وفي الصباح الباكر على العديد من المناطق، حيث يسود طقس مائل للبرودة، فضلًا عن سقوط أمطار في العديد من المحافظات، ونشاط حركة الرياح، وكثافة الشبورة المائية، وفقًا لما أعلنت الأرصاد في بيان لها.

تستعرض «الوطن» حالة الطقس في الأيام المقبلة بجميع محافظات مصر، فضلًا عن الظواهر الجوية، وخريطة سقوط الأمطار، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس غدا في مصر

وكشفت الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا في مصر، ليكون مائلا للحرارة نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والوجه البحري، كما يسود طقس معتدل الحرارة على مدن السواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ومن المتوقع أن يسود طقس لطيف في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره على شمال الصعيد وشمال البلاد، ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما يحدث انخفاض في درجات الحرارة بصورة طفيفة في آخر الليل والصباح الباكر على القاهرة الكبرى، وشمال البلاد، وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يخص حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس فإنّها تأتي كالتالي:

الثلاثاء 10 والأربعاء 11 أكتوبر.. تزداد كثافة الشبورة المائية من 4 لـ 7 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشرقية، ووسط سيناء، ومدن القناة، كما تشهد سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الخميس 12 أكتوبر إلى السبت 14 أكتوبر

وتوقعت الأرصاد أن تزداد كثافة الشبورة المائية من 4 إلى 7 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشرقية، ووسط سيناء، ومدن القناة.

وبحسب الأرصاد فإنّه من المتوقع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.