حالة الطقس غدا الاثنين 9-10-2023.. أمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة 30 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين 9-10-2023، موضحة أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وشمال الصعيد، خلال ساعات النهار، معتدلا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه سيسود طقس لطيف في أول ساعات الليل، ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الاثنين 9-10-2023

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن غدا سيشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، فيما تكون خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ونوهت إلى استمرار تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط الرياح غدا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الاثنين 9-10-2023

وفيما يلي درجات الحرارة غدا الاثنين 9-10-2023:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 الصغرى 26 درجة مئوية.