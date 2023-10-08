ممثل الجالية المصرية ببلجيكا: نستمر في تحرير التأييدات للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

أكد يوسف عبد القادر، ممثل الجالية المصرية في بلجيكا، أنه برغم إعلان الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تقديم أوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات بعد حصوله على تزكية 424 نائبا من البرلمان، وتقديم عدد لا يقل عن مليون و130 ألف تأييد من المواطنين، إلا أن المصريين في بلجيكا مستمرون حتى الآن في تحرير تأييدات له، رغبة منهم على تأكيد دعمهم ووقوفهم بجانبه حتى النهاية.

حشد وطني للتصويت

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الجالية نظمت وقفة صباح اليوم أمام السفارة المصرية في بلجيكا لإعلان تأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال ما بدأه من إنجازات في مختلف المجالات، مضيفا أن جميع أعضاء الجالية على وعي كبير بواجبهم السياسي والقانوني تجاه بلدهم مصر، لذا يقومون بالتنسيق فيما بينهم حتى يذهبوا في حشد وطني للتصويت، عند فتح باب الاقتراع.

اهتمام كبير في عهد الرئيس السيسي

وتابع: «ملف المصريين في الخارج شهد اهتمامًا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي، إذ تتواصل وزارة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع أبناء مصر في الخارج بشكل دائم، لحل أي مشاكل أو عقبات تواجهنا، وبرز ذلك بشكل كبير خلال أزمة فيروس كورونا التي عاني منها العالم على مدار عامين».