كاتب صحفي: لن يُكتب للشرق الأوسط استقرار بدون إقامة الدولة الفلسطينية

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي أن المعركة الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين جاءت بسبب انسداد الأفق السياسي لدى الجانب الإسرائيلي وعدم الاستجابة لحجم المبادرات التي حصلت طوال العقود الماضية وإسرائيل لا تستجيب.

وأضاف جمال الكشكي، خلال لقاء ببرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية «الحياة»، أنه لا بديل عن أن تتفهم الإسرائيلي بأنه لابد من إقامة دولة فلسطينية ويدخل معها في هذا الفهم حلفاؤها الدوليون، مؤكدًا أن قواعد اللعبة الدولية تغيرت ويجب أن يعي الجميع ذلك.

إسرائيل لم تفتح الباب للمفاوضات

وتابع الكاتب الصحفي جمال الكشكي أن إسرائيل لم تفتح الباب للمفاوضات أو الحلول، وبالتالي تصبح الآن على موعد مع حدث لم تتوقعه أو تتنبأ بها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، من قوة وجراءة عناصر الجانب الغزاوي، موضحًا أن الحرب انتقلت من مرحلة المواجهة في الداخل إلى التسلل إلى المستوطنات، كما أنه لن يكتب للشرق الأوسط أي استقرار بدون استقرار الدولة الفلسطينية لأن الأمن القومي للشعوب العربية مترابط ببعضهم البعض.