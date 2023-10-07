حملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي: سندعم الحياة السياسية استكمالا للحوار الوطني

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، عن أهم الملفات التي سيجرى العمل عليها في حالة فوز المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة.

جاء ذلك ردًا على سؤال الكاتب الصحفي محمد طارق، مدير وحدة الانتخابات الرئاسية بجريدة «الوطن»، حول أهم المشروعات وأهمية الفترة الثالثة للسيد عبدالفتاح السيسي.

الملف الأول بناء الإنسان

وقال المستشار محمود فوزي، في المؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية، إن الدولة ستكمل ما بدأته وتنطلق بشكل أساسي في المرحلة المقبلة نحو بناء الإنسان المصري، موضحاً أن بناء الإنسان طيلة عمره أولوية، وهو يستلزمه بنية أساسية.

واستند المستشار محمود فوزي، على مقولة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي وهي أن لابد من وجود مدرسة للتعليم ومستشفى للعلاج وطريق: «عدينا المرحلة الصعبة والقطاع الخاص في المراحل الأولية ومراحل اضطراب الدول يحجم لأن المخاطر عالية لكن الدولة لها دور اجتماعي وقامت به على أكمل وجه».

وأكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، أن أي تنمية حقيقية تستلزم بنية أساسية وقوية وهو ما عملته الدولة جيداً، موضحاً أنه سيكون هناك تركيز أكبر للانطلاق نحو بناء الإنسان.

الملف الثاني المحور السياسي

أما عن المحور السياسي، قال المستشار محمود فوزي، إن هناك ثقة في دعم الحياة السياسية وجذور هذه المسألة ظهرت بشكل واضح في الحوار الوطني الذي ضم جميع أطياف المجتمع المصري من يمينها إلى يسارها.

الملف الثالث المحور الاقتصادي

أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي: «نستهدف تعميق الصناعة وتقليل الواردات وزيادة الصادرات».