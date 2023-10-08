الأرصاد تكشف خريطة سقوط أمطار غدا في 18 محافظة.. تحذير لسكان هذه المناطق

أعلنت الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بصورة متقطعة بنسبة تتراوح بين 20 حتى 40% في 18 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية، ضمن توقعاتها لحالة الطقس غدا الاثنين 9 أكتوبر الجاري، فضلًا عن نشاط حركة الرياح، وزيادة كثافة الشبورة المائية خلال فترة الفجر حتى الصباح الباكر على عدة طرق.

تستعرض «الوطن» أماكن سقوط الأمطار في جميع المحافظات بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، لكي يتسنى للجميع معرفة موقف محافظاتهم من سقوط الأمطار، وكميتها.

أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات

وتحذر الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 20 حتى 40% على «الجيزة، والقاهرة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، والإسكندرية، والشرقية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، ودمياط، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والدقهلية، ومطروح، والسويس، وبورسعيد».

أمطار متوسطة على 16 مدينة

وبحسب توقعات «الأرصاد» فإنّ 16 مدينة تشهد سقوط الأمطار بصورة متوسطة تتراوح بين 30 حتى 40% على فترات متقطعة وهي «السلوم، وسيدي براني، وشماس، وأم الرخم، وسيدي عبد الرحمن، والعلمين، ومارينا، وسيدي كرير، وبرج العرب، مدينة الحمام، والتل الكبير، وفايد، والقنطرة شرق، والقنطرة غرب، وأبو صوير، والقصاصين».

أماكن الشبورة على الطرق السريعة

ووفقًا لتوقعات حالة الطقس غدا يخص كثافة الشبورة على الطرق غدا فإنّها تتضمن الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى المناطق الآتية:

- القاهرة الكبرى.

- محافظات الوجه البحري.

- السواحل الشرقية.

- وسط سيناء.

- مدن القناة.

حركة الرياح غدًا

وفيما يخص حركة نشاط الرياح، فإنّه من المتوقع أن تشهد العديد من المناطق نشاطًا في حركة الرياح، خصوصًا في مناطق القاهرة الكبرى، وجنوب البلاد، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.