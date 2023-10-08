«حماة الوطن»: الحزب يضع جميع إمكانياته ومقراته لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

التقى اليوم، وفد رفيع المستوى من حزب حماة الوطن برئاسة النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وبمشاركة أمناء المحافظات مع الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي.

حماة الوطن: حريصون على التعاون مع الأحزاب السياسية لدعم السيسي

يأتي هذا انطلاقا من دور حزب حماة الوطن كأحد الأحزاب الرئيسية الداعمة لحملة دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

في البداية، هنأ اللواء طارق نصير، المستشار محمود فوزي على ثقة الرئيس السيسي في اختياره رئيسا للحملة الانتخابية الخاصة به.

وقال اللواء طارق نصير، إن الحزب يضع جميع إمكانياته ومقراته المنتشرة في المراكز والأقسام والقرى والنجوع كنقاط اتصال بين الحملة الرئاسية والمحافظات والمراكز والقرى.

وأضاف أن الحزب حريص على التعاون مع جميع الأحزاب السياسية والمبادرات الشبابية الداعمة والمؤيدة لانتخاب المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الاستحقاق الدستوري المقبل.

وأكد أن حماة الوطن يعلن خلال الفترة المقبلة حملة شعبية لطرق الأبواب لعرض الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة السابقة، والدعوة إلى المشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل باعتباره حقا وواجبا وطنيا.

«نصير» يطالب الشعب المصري بالاصطفاف خلف قيادتهم الحكيمة

وطالب «نصير» جموع الشعب المصري بالاصطفاف خلف قيادتهم الحكيمة، وعدم الالتفاف إلى من يريدون الهدم وبث السموم بين أبناء الوطن.

جدير بالذكر أن حماة الوطن أول حزب سياسي يعلن عدم الدفع بمرشح رئاسي ودعوة الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة؛ إيمانا بما قدمه من تضحيات لمصر والمصريين واستكمال مسيرة التنمية والبناء وإقامة دعائم الجمهورية الجديدة.