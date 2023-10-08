«أمطار وبرق ورعد».. تغير مفاجئ في حالة الطقس بعدة مناطق ببني سويف

تعرضت بعض مناطق في مراكز محافظة بني سويف، مساء اليوم الأحد، لحالة من الطقس غير المستقر بشكل مفاجئ، ما بين أمطار خفيفة وبرق ورعد لدقائق، في ظل استقرار حالة الطقس الفترة الماضية.

سرعة التعامل مع موجة الطقس غير المستقرة

من جانبه، أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تعليماته للتنفيذيين المعنيين من رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي القطاعات الخدمية والمرافق، برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس.

كما وجّه محافظ بني سويف باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث.

مياه بني سويف تستعد للتعامل مع الأمطار

ورفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف درجة الاستعداد، وتمت مراجعة جاهزية جميع محطات الصرف، موضحة أنها تعمل بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها، مع تأكيد استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلًا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق التي شهدت تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظة، والوحدات المحلية والمديريات، للمساهمة والتدخل في تصريف المياه.

يأتي ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة من الأجهزة والمديريات الخدمية لتكون جاهزة للتدخل السريع حال حدوث أية تداعيات عن حالة التغيرات المتوقعة في حالة الطقس خلال تلك الفترة.