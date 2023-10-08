«مؤيدو السيسي» يتوافدون على مقار الشهر العقاري لتحرير التوكيلات رغم قبول أوراق الترشح

تستعد حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لوضع خطتها خلال المرحلة المقبلة، وتحركها الميدانى بالتنسيق مع الأحزاب المؤيدة، بعد قبول الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشح «السيسى»، وكان من ضمنها مليون و130 ألفاً و105 توكيلات من المواطنين، بجانب 424 تزكية.

واستقبلت الحملة، اليوم، بمقرها الرئيسى فى «القاهرة»، وفداً من حزب حماة الوطن، برئاسة النائب طارق نصير، الأمين العام للحزب، وأكد المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية لـ«السيسى»، خلال اللقاء، ضرورة العمل على توعية الشباب ورفع مستوى الوعى لديهم، لافتاً إلى أن الحملة تفتح الباب لكل الأفكار النوعية والمتطورة، وتعمل بشكل غير نمطى، كما تستهدف دعم المشاركة المجتمعية لكل أطياف المجتمع المصرى لاستعادة اصطفاف 30 يونيو.

تشكيل الحملة يعتمد على كل القوى السياسية والحزبية والشعبية

وأشار «فوزى» إلى أن تشكيل الحملة يعتمد على كل القوى السياسية والحزبية والشعبية المؤيدة، وهذه القوى عامل أساسى وفعّال فى توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية بالاستحقاق الانتخابى، وهو ما حرص على تأكيده المرشح عبدالفتاح السيسى، لتشهد العملية الانتخابية حالة زخم تولّد حياة سياسية مفعمة بالحيوية.

من جهة أخرى، قال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، إن الحزب وضع استراتيجية شاملة لدعم «السيسى» خلال الانتخابات المقبلة تتمثل فى ثلاث مراحل، وأوضح لـ«الوطن» أن الخطة تبدأ بتقديم ندوات توعوية تشرح للمواطن أهمية مشاركته بالعملية الانتخابية، والدور المنوط به خلال الفترة المقبلة تجاه الوطن الذى نشأ وتربى فيه، إضافة إلى التعرف على طلباته، وما يتمنى أن يراه يتحقق خلال السنوات المقبلة.

نائب رئيس «مستقبل وطن»: «سنعقد مؤتمرات جماهيرية بصفة مستمرة»

وتابع: «سنعقد مؤتمرات جماهيرية بصفة مستمرة خلال الفترة المقبلة لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى وتعريف المواطنين ببرنامجه الانتخابى بهدف تكوين أكبر قاعدة شعبية له أمام صناديق الاقتراع خلال أيام الانتخابات».

وقال: «وجهنا جميع أمانات المحافظات والمراكز والقرى والنجوع بفتح مقراتها خلال أيام الانتخابات لاستقبال المواطنين وتشكيل لجان إلكترونية داخل المقرات لمساعدة المواطنين فى التعرف على مقار لجانهم وتيسير عملية التصويت، إضافة إلى تقديم يد العون للمسنين وأصحاب الحالات الخاصة للإدلاء بأصواتهم من خلال توفير سيارات وسائل نقل تساعدهم على التنقل من منازلهم إلى اللجان والعكس».

توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى فى المحافظات

فى السياق نفسه، استمر توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى فى المحافظات لتحرير تأييدات للراغبين فى الترشح للانتخابات الرئاسية، ورغم أن المرشح الرئاسى السيد عبدالفتاح السيسى تقدم بأوراق ترشحه أمس الأول، إلا أن المواطنين حرصوا على تحرير تأييدات له. وشهد الشهر العقارى بمنطقة المجزر فى المنصورة توافد أعداد كبيرة من المواطنين لتحرير التوكيلات ودعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى.

وقال الدكتور محمود عبدالله، أستاذ بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، الذى حرر تأييداً لـ«السيسى»: «هو الرجل الأجدر لتولى قيادة الوطن، رجل مخلص وتقى ولم يُقصِّر فى تقديم الخدمات للشعب المصرى، وله إنجازات فى قطاعات مختلفة، بينها جامعة المنصورة، وتأهيل الطلاب لسوق العمل عبر خلق برامج تعليمية جديدة تواكب التطورات التى يشهدها العصر».

فيما أكدت سميرة مهنى، موظفة فى الدقهلية، أنها تركت عملها لتحرير توكيل للمرشح عبدالفتاح السيسى: «لأننا جميعاً نحبه على المستوى الشخصى، بجانب أنه رجل أفعال لا أقوال، واهتم بالمرأة، ويكفينا فخراً أنه أطلق علينا عظيمات مصر».

مكاتب الشهر العقاري في بني سويف تواصل العمل

وواصلت مكاتب الشهر العقارى فى محافظة بنى سويف، اليوم، استقبال أهالى المحافظة لتحرير تأييدات المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، وشهدت المقرات تواصل إقبال المواطنين داخل المقرات الخمسة، التى أتاحتها الهيئة الوطنية للانتخابات بالمحافظة، لاستخراج تأييد ترشيح للسيد عبدالفتاح السيسى لولاية رئاسية جديدة.

وقال خالد وجيه، أحد المواطنين، من مركز الفشن، جنوب بنى سويف، إن إنجازات «السيسى» كثيرة، يكفينا ما تحقق من إنجازات حقيقية على أرض الواقع، هنا فى بنى سويف إنجازات ومشروعات عملاقة خدمية وتنموية لا يمكن حصرها.

«مستقبل وطن» والمواطنون يحررون تأييدات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وواصل حزب «مستقبل وطن» بالقليوبية والمواطنون المؤيدون للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تحرير توكيلات رغم قيام المرشح بتقديم أوراق ترشحه، وجرى تنظيم مسيرة إلى مكتب توثيق الغرفة التجارية بحضور إيهاب إمام عبدالعزيز، الأمين العام المساعد للحزب، الذى أكد أن المسيرة دعت المواطنين لدعم «السيسى».

وفى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، نظم الأهالى، وأعضاء حزب الشعب الجمهورى، مسيرة لتحرير التأييدات لمرشح الحزب المهندس حازم عمر، فيما تجمع الأهالى لتحرير تأييدات لـ«عمر» فى مدن بنها وطوخ والعبور وشبرا، تحت شعار «صوتى لحازم عمر»، مرددين الأغانى الوطنية، فيما شهد مكتب توثيق الغرفة التجارية ببنها مسيرة بالـ«دى جى» والتنورة لدعم المرشح المحتمل.