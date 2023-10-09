سعر الیورو الیوم الاثنین 9-10-2023 في البنوك المصرية

شهد سعر اليورو استقرارا أمام الجنيه المصري، اليوم الاثنين 9-10-2023 في البنوك المصرية، بحسب آخر تحديث أعلنته مواقعها الرسمية، ليسجل اليورو في البنك المركزي المصري 32.51 جنيه للبيع، و32.37 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الاثنين 9-10-2023، وفقًا لآخر تحديث في البنوك على أسعار العملات، لدى مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 32.14 جنيه للشراء، و32.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

فيما سجل سعر اليورو اليوم، في البنك المركزي المصري 32.37 جنيه للشراء و32.51 جنيه للبيع، بحسب سعر الصرف الذي حدده البنك المركزي المصري سابقا.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو داخل بنك مصر اليوم 32.14 جنيه للشراء، و32.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 32.42 جنيه للبيع، و32.31 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر صرف اليورو اليوم 32.24 جنيه للشراء، و32.56 جنيه للبيع.