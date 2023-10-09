«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس اليوم.. اعرف خريطة الأمطار

تحذر هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم في المحافظات، فضلًا عن تحديد خريطة الأمطار والتي تشمل 18 محافظة في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث أشارت آخر صورة للأقمار الصناعية إلى استمرار الغطاء السحابي على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل تحذيرات الأرصاد الجوية وحالة الطقس اليوم، وخريطة الأمطار في جميع المحافظات، فضلًا عن درجات الحرارة العظمى والصغرى، ونشاط حركة الرياح.

حالة الطقس اليوم

وكشفت الأرصاد الجوية، توقعاتها حول حالة الطقس اليوم، إذ إنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على «القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والوجه البحري»، ومعتدل الحرارة على «السواحل الشمالية»، شديد الحرارة على «جنوب سيناء وجنوب الصعيد»، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على «شمال البلاد حتى شمال الصعيد» معتدل الحرارة على «جنوب سيناء وجنوب الصعيد».

درجات الحرارة في المحافظات

وأوضحت الأرصاد الجوية، وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد.

خريطة الأمطار بالمحافظات

وضمن بيانها، فإنّ الأرصاد تحذر من طقس اليوم مُعلنة خريطة الأمطار في المحافظات والتي تشمل 18 محافظة والتي تأتي كالتالي:

- القاهرة الكبرى.. طقس غائم جزئيًا، وتسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22، فيما تشهد كثافة شبورة مائية، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق متفرقة، ونشاط للرياح على فترات متقطعة تبلغ سرعتها 30 كيلومترا/ساعة.

- جنوب الوجه البحري.. تشهد طقس غائم جزئيا، وتسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22، ونزداد كثافة الشبورة المائية، وسط وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق متفرقة، فيما تكون حركة الرياح معتدلة.

- السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.. يسود طقس غائم جزئيًا، وتسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 22 وسط سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق متفرقة، وحركة رياح معتدلة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس.. يسود طقس غائم جزئيًا، وتسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23، وسط زيادة الشبورة المائية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا، ورياح معتدلة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.. يسود طقس غائم جزئيًا حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26، وسط وجود فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، ورياح نشطة تصل سرعتها إلى 42 كيلومترا/ساعة.

- شمال الصعيد.. طقس غائم جزئيًا.. وتسجل درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21 وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق متفرقة، وتنشط حركة الرياح أحيانًا لتبلغ سرعتها 34 كيلومترا/ساعة.

- جنوب الصعيد.. طقس غائم جزئيًا وتسجل درجة الحرارة العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وتنشط حركة الرياح أحيانًا لتصل سرعتها إلى 34 كيلومترا/ساعة.