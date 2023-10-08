زراعة الأسطح مائيا.. استثمار مربح وحل سحري لتوفير الاحتياجات المنزلية

زراعة الأسطح عن طريق الزراعة بدون تربة، أو الزراعة المائية، تُعد من أكثر الطرق التى يمكن من خلالها استغلال الأماكن بشكل جيد، من خلال تحويلها إلى ساحات خضراء، لتوفير الاحتياجات المنزلية من الخضر والفاكهة، وبعض أنواع النباتات الطبية والعطرية، إلى جانب كونها تعد مصدر دخل إضافياً يكفل للأسر الاستقرار المادى الذى يحتاجون إليه.

مهندس زراعى: تعطينا محصولاً صحياً يمكن للجميع تناوله دون خوف من المبيدات

هناك الكثير من الفوائد التى تعود على الأسرة حال قيامها بتحويل سطح المنزل وزراعته مائياً، من بينها زيادة المساحات الخضراء والهدف هنا زيادة الأكسجين، إلى جانب إتاحة الفرصة لاستنشاق هواء نقى نظيف خالٍ من الملوثات، فحسب أحمد عماد، مهندس زراعى، فإن التخلص من المهملات، وكذلك المخلفات، من بين مزايا زراعة الأسطح مائياً، وهو الأمر الذى سيقضى تماماً على الحشرات والقوارض، التى تتّخذ من هذه الأماكن مأوى لها، وهو الأمر الذى يزيد التلوث البيئى: «تعطينا محصولاً صحياً يمكن للجميع تناوله دون خوف من المبيدات».

زراعة الأسطح مائياً، حسب «عماد»، تمنح الأسر التى تقطن فى أماكن بعيدة عن الأسواق فرصة جيدة لتناول خضر طازجة طوال العام بدلاً من شرائها وتخزينها فى الثلاجة فترة طويلة، كما أنها تسهم فى إعادة تدوير بعض المخلفات التى قد يسبّب وجودها تلوثاً بيئياً، حيث يمكن استخدام أى عناصر موجودة فى المنزل كعوامل مساعدة وخامات يتم استخدامها للزراعة المائية: «علشان نضمن نجاح تجارب زراعة الأسطح لازم يكون فيه اهتمام من المواطنين بحضور دورات تدريبية خاصة بالزراعة المائية، علشان نعظّم الاستفادة منها، ولازم كمان قبل الزراعة يكون فيه تواصل بينهم وبين مهندس زراعى لضمان عدم زيادة الحمل على الأسطح».

مميزات مشروع زراعة الأسطح مائياً جعلت الكثيرين يتحدّثون عن هذا الأمر، وهنا قام بعض الأفراد غير المختصين بمحاولة استغلال انتشار المشروع بصورة سيئة قد تسبّب ضرراً شديداً بالمشروع ناتجاً عن اتباع سياسات غير سليمة وتقديم نصائح خاطئة عن المشروع: «لكل مشروع معوقات، وزراعة الأسطح مائياً لم تنتشر بصورة مثالية لعدة أسباب، منها خوف سكان المنازل من زيادة الأحمال فوق الأسطح، وده لأن فيه اعتقاد سائد بأن زراعة الأسطح مائياً بيتم من خلال استخدام الطمى كوسيلة أساسية للزراعة، علشان كده بيخافوا على السطح من الانهيار». هناك عدة شروط لا بد من توافرها كى تحقق زراعة الأسطح مائياً النتائج المرجوة منها، حيث يجب أن يكون المكان معرّضاً لأشعة الشمس المباشرة لمدة 5 ساعات يومياً على الأقل، وذلك فى حالة الرغبة فى زراعة الخضر، كما يجب تجنّب الأماكن المعرّضة للرياح: «نظام زراعة الأسطح بدون تربة من أكثر الأنظمة اللى مستحيل تؤثر بشكل سلبى على الأسطح، وده لأنه بيتم استخدام مواسير خفيفة الوزن فى النظام ومابيوكنش فيه حاجة لاستخدام تربة تقليدية، واللى بتكون فعلاً حمل إضافى على الأسطح».