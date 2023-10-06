إصابة 3 أشخاص ورضيع في تصادم سيارة مع «توكتوك» بحدائق اكتوبر 

أصيب 3 أشخاص ورضيع في حادث تصادم سيارة ملاكي بتوكتوك بطريق الفيوم بدائرة القسم، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل البلاغ

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ومصابين بطريق الفيوم بدائرة القسم، على الفور أمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية المقدم فريد معاذ رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

انتقال رجال المباحث

وبالانتقال تبين أثناء سير سيارة ملاكي تقودها ربة منزل منزل 30 سنة، مصابة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، اصطدمت من الخلف بتوك توك قيادة سائق 35 سنة وبصحبته زوجته ونجلته مصابين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج، والتحفظ على السيارة وقائدتها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات