حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تشكر محرري التأييدات: سنحقق الحلم معا

قدمت الصفحة الرسمية لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عبر «فيس بوك» الشكر والامتنان والتقدير لجميع أبناء الشعب المصري في جميع محافظات مصر، الذين قدموا تأييداتهم لدعمه في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

ونشرت حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي قائلة: «إن دعمكم وثقتكم هما القوة التي تدفعنا لمواصلة العمل الجاد وتحقيق طموحاتكم في بناء مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة، مستقبل مشرق ينتظرنا جميعًا، ونحن واثقون أننا سنحقق الحلم معًا نحو مصر قوية ومزدهرة».

الحملة بدأت الأمس أولى الخطوات

وأعلنت الحملة أنها بدأت بالأمس أولى الخطوات بتسليم المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة والمستشار القانوني لها، أوراق الترشح الخاصة بالمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وأعقبها إقامة المؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية، هذا الإنجاز لم يكن ممكنًا دون تعاون وجهود مجموعة من الشباب المصري المجتهد، الذين عملوا بتفانٍ واجتهاد على فرز وتجميع هذه الأوراق وإنجاز هذا الإجراء الهام.

ونشرت الحملة فيديو أثناء نقل صنادق تأييدات المواطنين في جميع محافظات مصر إلى الهيئة الوطينة للانتخابات، وأيضًا من تقديم المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة، أوراق ومستندات للترشح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدًا للترشح للانتخابات.