محمد الباز: حرصت على استضافة أبطال العبور في أكتوبر سواء قيادات أو جنود

قال الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، إنّه كان حريصا على استضافة أبطال من حرب أكتوبر الذين عبروا سواء كانوا من القيادات أو الجنود، مشيرًا إلى أن عبور المصريين في 6 أكتوبر 1973 يعبِّر عن عبقرية المقاتل المصري وإرادته الصلبة.

وأضاف «الباز»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإذاعي مصطفى عمار، رئيس تحرير صحيفة «الوطن»، مقدم برنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»: «مثلا، تم الاستعانة بالصيادين في مصر القديمة وروض الفرج من أجل تصنيع السلالم التي استخدمت في العبور».

ما حدث في حرب أكتوبر إعجاز عسكري

وتابع: «ما حدث في حرب أكتوبر إعجاز عسكري، فقد تم التدريب في بعض الأماكن مثل الخطاطبة، كما أن المصري لا يؤمن بالهزيمة، وفي 9 يونيو 1967 أعلن أنه سيحارب، ثم بدأ الجيش المصري استهداف قوات العدو رغم ضعف الإمكانيات آنذاك، مثل معركة رأس العش، وحرصنا في برنامج الشاهد على أن تكون شهادات الضيوف عن حربي الاستنزاف وأكتوبر 1973».