محمد الباز: المتحدة الكيان الإعلامي الأكبر والأكثر تأثيرا وانتشارا الآن

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن المتحدة الكيان الإعلامي الأكبر والأكثر تأثيرا وانتشارا الآن، لافتًا إلى أن المسؤولين عن الشركة وضعوا قواعد عمل لتغطية الانتخابات الرئاسية.

«المتحدة» تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

ولفت الباز، خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، إلى أن المتحدة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وحملاتهم، التزامًا بالدستور والقوانين، وأكواد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومواثيق الشرف الإعلامية والصحفية المنظمة لتغطية الانتخابات.

التوعية بأهمية الانتخابات

وأشار إلى أن الشركة المتحدة، ستنفتح على أخبار المرشحين جميعهم في المعركة الانتخابية، خلال فترة الدعاية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات؛ في إطار حرصها على تعريف المواطن المصري وتوعيته بأهمية الانتخابات وإجراءاتها المختلفة وكذلك كل برامج وأنشطة المرشحين، بما يعكس صورة مصر الحضارية وعراقة وريادة إعلامها