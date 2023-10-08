سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالمنصورة

شهدت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، منذ قليل، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في المدينة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، حالة الطقس المتوقعة، مشيرة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على العديد من المحافظات، فضلًا عن وجود بعض الظواهر الجوية المسيطرة على الأجواء، وانخفاض درجات الحرارة ليصبح الطقس مائلا للبرودة على العديد من المحافظات في بعض الأوقات.

سقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30 لـ 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، ووسط سيناء، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة، وتبلغ درجة الحرارة المئوية في محافظة الدقهلية الكبرى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان، أنه جرى اتخاذ الاستعدادات للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة، وتقلبات الجو، وعمل اجتماعات طارئة مع عدد من رؤساء المدن لصيانة السيارات والمعدات والتعامل السريع مع تقلبات الجو وسرعة شفط تجمعات مياه الأمطار في حال تجمعها بالشوارع والميادين في أنحاء المحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس، والتعامل الفوري معها، وإصلاح أية أعطال.