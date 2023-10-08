«الأرصاد الجوية» تحذر سائقي أتوبيسات المدارس: الشبورة كثيفة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سائقي المركبات المختلفة وتحديدا أتوبيسات المدارس وغيرهم بضرورة الحذر الشديد، من الشبورة المائية المستمرة حتى العاشرة صباحا، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والمحافظات ومدن الوجه البحري والسواحل الشرقية للبلاد ومدن القناة ووسط سيناء، حيث تكون كثيفة أحيانا على بعض تلك الطرق.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

واشارت الهيئة إلى تكاثر السحب الكثيفة والمتوسطة في حالة الطقس اليوم، والذى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وصولا إلى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

نشاط الرياح على جنوب سيناء

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة اليوم كالتالي:

- القاهرة: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- الإسكندرية: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- العاصمة الإدارية الجديدة: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- 6 أكتوبر: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- مطروح: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- بنها: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السلوم: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- دمنهور: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- سيوة: العظمى 29 والصغرى 18 درجة مئوية.

- وادي النطرون: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- رأس غارب: العظمى 33 والصغرى 29 درجة مئوية.

- الغردقة: العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

- المنصورة: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- سفاجا: العظمى 34 والصغرى 26 درجة مئوية.

- الزقازيق: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- مرسى علم: العظمى 35 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شبين الكوم: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شلاتين: العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

- أسيوط: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- سوهاج: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- قنا: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- أسوان: العظمى 33 والصغرى 25 درجة مئوية.

- بورسعيد: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- دمياط: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- الإسماعيلية: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال سيناء: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- الوادي الجديد: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- الفيوم: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- بني سويف: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- المنيا: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- الغربية: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- الشرقية: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.