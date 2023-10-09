محمد الباز يشيد بتغطية قنوات وصحف «المتحدة» للذكرى الـ50 لنصر أكتوبر

أشاد الإعلامي الدكتور محمد الباز، بتغطية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سواء في القنوات والصحف ومحطات الراديو حول الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر، قائلا: تحافظ على الذاكرة الوطنية، وتشكل ذهنية الأجيال الجديدة عن حدث كبير لا يعرفونه، وتعرضوا الشباب لمحاولات غسيل مخ لدرجة أنهم يقولون أن ما حدث في أكتوبر ليس انتصاراً ولكن إسرائيل هي المنتصرة.

تنشيط الذاكرة الوطنية عن نصر أكتوبر

وأضاف «الباز»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أنه جرى وضع الأمور في نصابها، وتنشيط الذاكرة الوطنية المرتبطة بهذا الحدث، وتصيغ عند الأجيال الجديدة عن انتصار كبير حدث.

ولفت إلى أنه يعتبر الاحتفالية التي أجراها محمد مرسي العياط في أكتوبر تعد الاغتيال الثاني للرئيس السادات، لأنه استضاف قتلة السادات.