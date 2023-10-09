سقوط أمطار على عدد من محافظات مصر.. أجواء شتوية في الشوارع

مع الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين الجاري، شهدت عدد من محافظات القاهرة الكبرى سقوط للأمطار متفاوتة الشدة بعدد من المناطق، التي جاءت مصحوبة بحالة من التحسن الملحوظ في الطقس والشعور بالبرودة في درجات الحرارة.

وجاءت الأمطار من خفيفة إلى متوسطة في عدد من المناطق المختلفة بمحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة، ما تسبب في الشعور بتحسن حالة الطقس والإحساس بالبرودة لدى المواطنين.

أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات

وكشفت مؤخرًا، الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 20 إلى 40% على عدد من المحافظات وهي، «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، بني سويف، المنيا، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، دمياط، الغربية، المنوفية، الدقهلية، السويس، مطروح، وبورسعيد».