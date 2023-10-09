«القاهرة الإخبارية»: استشهاد 9 أشخاص في قصف إسرائيلي على رفح الفلسطينية

استشهد 9 فلسطينيين جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، على أحد المنازل في رفح الفلسطينية الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية.

وكانت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، شنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، غارات جديدة على بلدة بيت حانون بقطاع غزة، كما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منازل الأهالي في منطقة العطاطرة، كما قصفت بحرية جيش الاحتلال الإسرائيلي، شاطئ مدينة غزة.

وأشارت قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى استهـداف معسكر بيت إيل شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بعبوة محلية الصنع.

وفي وقت سابق، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قائد قاعدة تسئليم الإسرائيلية، أصيب خلال اشتباكات مع مسلحين بسديروت.وكانت صافرات الإنذار، دوت في وقت سابق، وسط إسرائيل.

وفي وقت سابق، اقتحم جيش الاحتلال، بلدة عقربا جنوب شرق نابلس وكان 3 فلسطينيين، أصيبوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.

وكانت قناة «القاهرة الإخبارية»، أشارت في وقت سابق، إلى أوضاع إنسانية وصحية صعبة في قطاع، مضيفة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعمد قـصف المنشآت الصحية بغزة.

تقارير أمريكية: اجتياح بري لغزة خلال 48 ساعة

وأشارت القناة، إلى نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية بقطاع غزة. وتحدثت تقارير أمريكية في وقت سابق، عن اجتياح بري لغزة خلال 48 ساعة. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن مسؤولون أمنيون إيرانيون ساعدوا في التخطيط لهجوم الفصائل على إسرائيل، مضيفة إن المسؤولون، أعطوا الضوء الأخضر للهجوم في اجتماع عقد في بيروت، الاثنين الماضي.

من جانبه، أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي، مقتل أمريكيين جراء القصف على إسرائيل، فيما دعت وزارة الخارجية الإماراتية، الإسرائيليين والفلسطينيين لوقف التصعيد.