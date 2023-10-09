«وفا»: استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شرقي الخليل

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الاثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة واد النصارى شرق مدينة الخليل، جنوب القدس المحتلة، بزعم محاولة اقتحامه بجرافة حي واد النصارى، المحاذي لمستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق الخليل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأشارت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، صباح اليوم الاثنين، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صباح اليوم الاثنين، إلى إطلاق رشقات صاروخية جديدة من غزة تجاه مستوطنات غلاف القطاع، مضيفة إن صافرات الإنذار دوت في بعض المواقع بمستوطنات غلاف غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف في وقت سابق من اليوم الاثنين، منزلا جديدا بقطاع، كما واصلت مدفعية الاحتلال، قصفها على المناطق الشمالية لقطاع غزة.

وفي الصين، ألغت شركة الطيران «هاينان إيرلاينز»، رحلاتها إلى إسرائيل، وفي وقت سابق، أعربت «بكين» عن قلقها للغاية إزاء التصعيد الحالي، داعية الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.